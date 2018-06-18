Общество обманутых «майнеров»

Несколько десятков граждан понесли убытки из-за желания подзаработать на ажиотаже вокруг криптовалют. В конце прошлого года они откликнулись на объявление о продаже оборудования для майнинга на портале Avito, которое разместил координатор уральского отделения Национального освободительного движения (НОД) и генеральный директор компании «Город без долгов» Егор Волков. После заключения контракта сразу следовала оплата, однако оборудование клиенты Е. Волкова так и не получили. По оценкам юристов, ущерб пострадавших достигает 40 млн руб.«Увидел на Avito объявление, по которому физлицо продавало оборудование для майнинга (производства криптовалют — прим. ред.). Ценник у него чуть ниже среднего был. Получается, я лично с ним договаривался, а когда пришел платить, он подсунул мне договор от имени компании «Город без долгов», вроде как это надежнее. После заключения договора должна была произойти поставка, но она не случилась. Егор Волков сразу сказал: «Иди на меня подавай в суд». То есть все было заведомо сделано так, чтобы посудиться. Соответственно, в суд он не приходит, уставной капитал у компании — 10 тыс. руб. Суд я выиграл, он мне должен 540 тыс. руб., но судебный пристав со мной не связывался», ― рассказал УрБК один из пострадавших Дмитрий.По словам адвоката Сергея Печорина, который представляет в суде интересы двух граждан, сумма ущерба его клиентов превышает 20 млн руб. Сторона уже подала три иска к ООО «Город без долгов» и Егору Волкову на сумму 9-10 млн руб., из них все три дела выиграла. Два уже передали на исполнение судебным приставам, одно ответчик опротестовал.«Подали апелляцию в Свердловский областной суд в надежде, что выйдет новый закон о криптовалютах. Они на него ссылаются и хотят каким-то образом на основании этого закона обжаловать решение суда. Но у них это не получится — присудят однозначно, просто тянут время. Перспектива следующая: дела мы отыграем, получим решения в нашу сторону, получим исполнительные листы и передадим в службу судебных приставов. У нас по двум исполнительным листам уже порядка 6-7 млн руб.», ― прокомментировал Сергей Печорин.Всего от действий компании «Город без долгов» пострадало около 20 граждан со всей России, отмечает юрист. Общая сумма ущерба, по некоторым данным, составляет 40 млн руб.Сам Егор Волков утверждает, что компания уже начала поставлять оборудование по заключенным еще в конце прошлого года договорам. По его словам, задержка в исполнении контрактов вышла из-за кражи 16,5 биткоинов с его кошелька, на которые и планировалось приобрести оборудование. Однако точное количество выполненных контрактов предприниматель и общественник назвать не может.«Было украдено 16,5 биткоинов: по ценам декабря 2017 года это 17 млн руб. Соответственно, где-то на эту сумму и была задержка оборудования. По количеству клиентов сейчас не помню, но там порядка 30 млн руб. было, часть, где-то половину, мы уже выплатили. Вот и остается еще несколько клиентов. То есть мы «закрыли» в первую очередь тех клиентов, которые адекватно себя вели, не поливали нас грязью, у которых было небольшое количество оборудования», ― прокомментировал Егор Волков.Основатель «Города без долгов» отмечает, что не отказывается от обязательств и перед клиентами, которые «неадекватно себя вели» ― обращались в суды или СМИ, и готов выплатить им определенные судом суммы по исполнительным производствам или все-таки договориться о поставке оборудования.Развитию конфликта поспособствовали некоторые средства массовой информации, которые сначала участвовали в рекламной кампании «Города без долгов», а спустя несколько месяцев оказали информационную поддержку обманутым «майнерам».«Сейчас подано заявление в отношении «Крик-ТВ». Сначала канал отстаивал мои интересы в информационном пространстве. После того, как я отказал ему в сотрудничестве, он начал работать с моими партнерами, стал их использовать в своих корыстных интересах. Мы сейчас готовим иски, потому что сорвались многомилионные контракты, прибыль от которых была нацелена на решение вопросов с остальными клиентами», — сообщил Егор Волков.Сами пострадавшие планируют добиться возбуждения уголовного дела в отношении руководителя «Города без долгов». Одно коллективное заявление уже было подано зимой, но граждане так и не получили на него ответа. Клиенты Сергея Печорина планируют заявить в полицию после Чемпионата мира по футболу.«Перспективу банкротить предприятие я не вижу, потому что оно абсолютно «нулевое» ― без имущества, а по Волкову и так есть возможность в суд подать. Но у Волкова тоже имущества нет: он подготовился, списал с себя все, кроме каких-то фирм-«однодневок» и неоплаченных штрафов. То есть предыдущая деятельность мошенническая, так скажем, не прошла для него бесследно, он в этот раз подготовился и входил в эту схему необремененным никаким имуществом. Перспектива взыскать деньги по гражданским делам крайне мала — тут только привлечение к уголовной ответственности и подача исков в рамках уголовного дела», ― поясняет юрист.Отметим, что в 2012 году Егор Волков уже был судим за мошенничество в особо крупном размере. Тогда он завладел ООО «Факториал-Е» и ООО «Факториал-Сервис», подделав подписи умершего директора двух предприятий. Получив доступ к расчетным счетам предприятий, он списал с них более 45 млн руб. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафу в 300 тыс. руб.В настоящее время Егор Волков и ООО «Город без долгов» продолжают заключать контракты на поставку оборудования для майнинга.