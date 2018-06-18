Новости дня

Ввод жилья в Свердловской области в мае увеличился на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. За январь-май 2018 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 623,6 тыс. кв. м. жилья, что на 36,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В мае 2018 года на Среднем Урале ввели 77,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 9,2% выше показателя соответствующего периода 2017 года. В сегменте индивидуального жилищного строительства в апреле было построено 63 тыс. кв. м.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: