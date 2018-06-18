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Эксперты Fitch усомнились в возможностях регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
18 июнь 2018 (17:44)
УрБК, Москва, 18.06.2018. Ряд российских регионов не смогут содержать самостоятельно спортивные объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
По оценке экспертов, стадионы смогут содержать такие регионы как Москва и Санкт-Петербург. Городам федерального значения потребуется на это по 400 млн руб. в год. Для субъектов РФ, бюджеты которых не превышают 85 млрд руб., дополнительные спортобъекты станут существенной финансовой нагрузкой.
Существенного дохода от проведения ЧМ-2018 в России агентство Fitch не ожидает.
На 2018 года прогнозируемые доходы Свердловской области составляют 226 млрд руб., расходы заложены на уровне 235 млрд руб. Госдолг субъекта на 1 июня 2018 года составляет 50,3 млрд руб.
По оценке экспертов, стадионы смогут содержать такие регионы как Москва и Санкт-Петербург. Городам федерального значения потребуется на это по 400 млн руб. в год. Для субъектов РФ, бюджеты которых не превышают 85 млрд руб., дополнительные спортобъекты станут существенной финансовой нагрузкой.
Существенного дохода от проведения ЧМ-2018 в России агентство Fitch не ожидает.
На 2018 года прогнозируемые доходы Свердловской области составляют 226 млрд руб., расходы заложены на уровне 235 млрд руб. Госдолг субъекта на 1 июня 2018 года составляет 50,3 млрд руб.
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