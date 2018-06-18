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Первые иностранцы воспользовались системой tax free в Екатеринбурге
18 июнь 2018 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Три гражданина Китая и один болельщик из Египта первыми в Екатеринбурге опробовали процедуру оформления возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Общая сумма компенсации за все покупки брендовых вещей составила около 75 тыс. руб., сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
В зоне вылета международного терминала «Б» пассажиры обратились к инспектору таможни для подтверждения факта вывоза приобретенных товаров и дальнейшего оформления возврата НДС. Процедура заняла несколько минут. После предъявления товара, специального чека, в котором содержатся данные о покупателе, и документов, подтверждающих личность, данные были помещены в контейнер оператора tах free.
Напомним, Екатеринбург присоединился к системе tах free вслед за пунктами пропуска в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В зоне вылета оборудована специальная стойка. Возле нее дежурит таможенный инспектор, к которому можно обратиться и оформить документы на возврат налога.
Воспользоваться tах free сможет только иностранный гражданин. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб. Важно, что компенсация не предусмотрена для подакцизных товаров. Для возврата НДС иностранцу необходимо обратиться к должностному лицу таможни и предъявить товар, с которого он хочет вернуть сумму налога на добавленную стоимость. Таможенник ставит отметки только после того, как проверит, что товар новый, а сведения в паспорте иностранного гражданина соответствуют данным в платежном документе.
В зоне вылета международного терминала «Б» пассажиры обратились к инспектору таможни для подтверждения факта вывоза приобретенных товаров и дальнейшего оформления возврата НДС. Процедура заняла несколько минут. После предъявления товара, специального чека, в котором содержатся данные о покупателе, и документов, подтверждающих личность, данные были помещены в контейнер оператора tах free.
Напомним, Екатеринбург присоединился к системе tах free вслед за пунктами пропуска в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В зоне вылета оборудована специальная стойка. Возле нее дежурит таможенный инспектор, к которому можно обратиться и оформить документы на возврат налога.
Воспользоваться tах free сможет только иностранный гражданин. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб. Важно, что компенсация не предусмотрена для подакцизных товаров. Для возврата НДС иностранцу необходимо обратиться к должностному лицу таможни и предъявить товар, с которого он хочет вернуть сумму налога на добавленную стоимость. Таможенник ставит отметки только после того, как проверит, что товар новый, а сведения в паспорте иностранного гражданина соответствуют данным в платежном документе.
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