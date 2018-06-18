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Россельхозбанк обжалует решение суда о завершении процесса банкротства депутата Ильи Гаффнера
18 июнь 2018 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Россельхозбанк обратился с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Свердловской области о завершении банкротного процесса в отношении депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, Россельхозбанк обратился в суд с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.
В июле 2016 года депутат был признан банкротом, в отношении него была проведена процедура реализации имущества, сроки которой неоднократно продлевались.
Однако в мае 2018 года по ходатайству финансового управляющего указанная процедура была завершена, в результате чего И. Гаффнер был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Россельхозбанк не согласился с данным решением и пытается его обжаловать.
Напомним, Россельхозбанк обратился в суд с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.
В июле 2016 года депутат был признан банкротом, в отношении него была проведена процедура реализации имущества, сроки которой неоднократно продлевались.
Однако в мае 2018 года по ходатайству финансового управляющего указанная процедура была завершена, в результате чего И. Гаффнер был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Россельхозбанк не согласился с данным решением и пытается его обжаловать.
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