Мнимое всемогущество ФНС

С конца прошлой недели соцсети взбудоражила новость о грядущих изменениях статьи 86 Налогового кодекса РФ. Часть граждан истолковали их как переход под контроль Федеральной налоговой службы банковских счетов россиян. Это якобы обяжет всех владельцев карт отчитываться о сверхдоходах и других поступлениях средств. Однако при детальном рассмотрении поправок выясняется, что по факту отчеты о банковских счетах ФНС получает на протяжении нескольких лет. Эксперты, в свою очередь, сомневаются, что у ведомства хватит сил, чтобы охватить все банковские счета.Паника среди пользователей соцсетей началась с подачи нескольких СМИ, которые истолковали поправки в статью 86 Налогового кодекса РФ как переход банковских счетов под «тотальный контроль» ФНС.«Отныне, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось идентифицировать доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. А вот чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально подтвердить, что это не прибыль, а, например, то или иное лицо просто вернуло ему долг», — говорится в многочисленных перепечатках в социальных сетях.Особый акцент в подобных сообщениях сделан на «угрозе» для самозанятых граждан (фрилансеров), арендодателей квартир, а также участников незарегистрированных сделок. Лицам, которые не смогут указать свой легальный источник дохода, как утверждают авторы материала, грозят штраф в размере 20% от неоплаченного налога и сама выплата.В Управлении ФНС по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать детали нововведений. Если взглянуть на существующую редакцию статьи 86 Налогового кодека РФ, выясняется, что все перечисленные «угрозы» уже прописаны в законодательстве.«Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа», — говорится в сообщении.Закон, обязывающий банки сообщать в ФНС об изменениях на счетах клиентов, вступил в силу еще 1 июля 2014 года. Таким образом, налоговая служба почти четыре года имеет доступ к реквизитам. Нововведения, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, лишь уточняют положения статьи 86 Налогового кодекса РФ о драгметаллах в рамках определенной формальности. По крайне мере, так поправки трактуют сегодня многие экономисты.«Несколько дней наблюдала, как авторитетные эксперты делятся и на полном серьезе обсуждают этот фейк. Я понимаю СМИ, но зачем это надо было бухгалтерам и юристам?» — отреагировала на панику на своей странице в Facebook экономист Екатерина Мирошкина.Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин также считает тревогу физлиц, включая фрилансеров, необоснованной. По его оценке, ФНС не располагает такими ресурсами, чтобы проверять все существующие банковские счета.«Правительство все время говорит об «обелении» доходов и зарплат. По всей видимости, те, у кого «рыльце в пушку», и запустил в панику. Понятно, что массовые запросы никто не станет рассылать. Будет много шума. Я вижу ситуацию так, что при проверке предприятий налоговая будет сопоставлять зарплаты сотрудников со средней по региону. В этом случае будут запрашиваться у банка карты сотрудников», — сказал УрБК Евгений Болотин.Кроме того, как следует из отработанной в ФНС практики, запрос в банк, как правило, подается при проведении проверки. Эксперты сомневаются в том, что налоговики станут распылять силы на фрилансеров в ущерб проверкам коммерческих предприятий. Другой вопрос, которым задаются сейчас специалисты, — кто и зачем поднял панику в отношении закона, существующего с 1 июля 2014 года.