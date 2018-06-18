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Автомобили отечественных марок составили 39,2% российского авторынка
18 июнь 2018 (16:33)
УрБК, Москва, 18.06.2018. В России из 42 млн зарегистрированных на 1 января 2018 года легковых автомобилей 39,2% составляют машины отечественной сборки, свидетельствуют данные «Автостата».
На начало текущего года в эксплуатации было зарегистрировано 16,5 млн автомобилей отечественных марок. Еще 9,3 млн — иномарки, собранные в России. Из-за рубежа завезено 16,2 млн автомобилей. Большая часть из них японского производства (16,1%). На втором месте — машины из Германии (8,2%).
Примерно по 2,5% приходится на автомобили из Южной Кореи и Великобритании.
На начало текущего года в эксплуатации было зарегистрировано 16,5 млн автомобилей отечественных марок. Еще 9,3 млн — иномарки, собранные в России. Из-за рубежа завезено 16,2 млн автомобилей. Большая часть из них японского производства (16,1%). На втором месте — машины из Германии (8,2%).
Примерно по 2,5% приходится на автомобили из Южной Кореи и Великобритании.
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