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Официальный курс доллара США вырос на 79 коп., евро — на 94 коп.

УрБК, Москва, 18.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 79,87 коп., до 63,48 руб., евро — на 94,96 коп., до 73,48 руб.

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