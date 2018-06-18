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По инициативе ЕВРАЗа в Качканаре состоялся общероссийский социальный «Детский форсайт»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. С 13 по 15 июня 2018 года в Качканаре по инициативе компании ЕВРАЗ совместно с Фондом социальных инвестиций впервые прошел общероссийский социальный «Детский форсайт». Об этом сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



Цель проекта — вовлечь школьников в строительство будущего своих городов.



Форсайт состоялся. Сессия проходила в школе №7 Качканара. За три дня в ней приняли участие более 65 учеников из 7 общеобразовательных учреждений города. Школьники в возрасте от 12 до 17 лет работали над проектами по улучшению городской среды.



Большинство проектов было направлено на благоустройство города, улучшение досуга молодежи, привлечение к здоровому образу жизни. Команда школы №7 представила проект «Чистый город для нас», предложив навести порядок во дворах и любимых местах отдыха горожан. Среди других предложений — разработка туристического маршрута по достопримечательностям города и игры для молодежи по развитию творчества и интеллекта.



«Качканар будет развиваться, если в городе будет деятельная молодежь. ЕВРАЗ всегда готов помочь в реализации полезных для города проектов. Сделать его комфортным, чистым и ухоженным — наша общая задача», — отметил директор дивизиона «Урал» по персоналу Андрей Ярославцев.



Участники разработали более 10 социальных проектов, в конце июня они будут представлены комиссии, включающей представителей администрации города и городских учреждений, которые в дальнейшем окажут поддержку в реализации инициатив.



По результатам презентации предполагалось отобрать 5 школьников, но ребята проявили такую активность и заинтересованность, что было принято решение выбрать 6 победителей, предложивших самые интересные проекты. Они поедут в Международный лагерь Артек на специальную смену для лидеров социальных изменений, которую организует Агентство стратегических инициатив в августе этого года.

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