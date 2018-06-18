Кризис

В январе-мае сумма выданных в Свердловской области потребкредитов выросла на 25,4%

В январе-мае 2018 года в Свердловской области сумма выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составила 36 млрд 289 млн руб. Это на 25,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в январе-мае 2018 года сумма выданных протребительских кредитов составила 1 020,7 млрд руб., что превышает прошлогодний уровень (802 млрд руб.) на 27,3%. При этом их количество за 5 первых месяцев составило 5,86 млн ед. и фактически осталось неизменным (снижение на 0,02%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,858 млн ед.).



По данным НБКИ, Свердловская область по сумме выданных потребкредитов заняла четвертую позицию в РФ после Москвы (121,5 млрд руб.), Московской области (70,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (48,3 млрд руб.).



«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. Стоит отметить, что основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков — после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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