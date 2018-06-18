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В Нижнем Тагиле суд обязал турагентство «Люкс» выплатить клиенту стоимость не оказанных услуг

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила в судебном порядке обязала ООО «Туристическое агентство «Люкс» выплатить жительнице города полную стоимость не оказанных услуг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки, проведенной по обращению местной жительницы, установлено, что между заявителем и турагентством в мае 2017 года был заключен договор о приобретении туристического продукта — тура с 20 июня 2017 года. Однако в связи с внезапной смертью отца и собственной временной нетрудоспособностью женщина подала в турагентство заявление об отказе от тура.



Также она обратилась в турагентство с заявлением о возврате уплаченных денежных средств за неиспользованную услугу в размере 59 тыс. руб. Однако ООО ТА «Люкс» вернуло только 13 тыс. 520 руб., сославшись на фактические расходы, понесенные агентством при исполнении своих обязательств по договору.



Между тем в ходе проведенной проверки факт осуществления турагентством каких-либо расходов, связанных с выполнением обязательств по указанному договору, не подтвердился, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд в интересах заявительницы, являющейся пенсионером по возрасту.



Суд взыскал с недобросовестного турагентства в пользу потребителя уплаченные денежные средства в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

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