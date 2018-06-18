В День медработника в Академическом районе Екатеринбурга заложили храм во имя страстотерпца Евгения врача

Фотография пресс-службы АО «РСГ-Академическое»

Фотография пресс-службы АО «РСГ-Академическое»

Фотография пресс-службы АО «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня 2018 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения креста в основание храма во имя святого страстотерпца праведного Евгения врача и в память всех врачей Отечества нашего. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Храм заложен на территории будущего медицинского кластера, строительство которого началось в марте 2018 года. Освящение храма в честь святого врача, доктора Царской семьи Евгения Боткина состоялось в День медицинского работника.Чин освящения креста и закладка храма проходили при участии архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила и епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения. Кроме священноначалия на закладке нового храма присутствовали представители компании, инициировавшей строительство храма, — член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, генеральный директор ЗАО «УК «Академический» Николай Смирнягин.Почетными гостями стали также министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, главный врач ОКБ № 1 Игорь Трофимов, главный врач «ОСЦМР «Озеро Чусовское» Виталий Аретинский, проректор УГМУ Александр Зырянов, главный нарколог региона Олег Забродин, и.о. директора НИИ ОММ Галина Мальгина, а также депутаты областного парламента и городской думы.Митрополит Кирилл поздравил всех медицинских работников в лице присутствующих на освящении храма руководителей ведущих лечебных и образовательных учреждений с профессиональным праздником и отметил, что в сегодняшний день медицинского работника закладка такого храма — «это, конечно, ознаменование начала большого дела».«Люди, которые объявили желание сделать подарок нашему городу и сделать его в память о всех врачах, они обычно что говорят, то и получается. Поэтому есть большая надежда и упование на то, что Господь поможет добрым людям, которые строят Академический, возвести еще один храм во имя святого врача Евгения Боткина», — сказал он.Напомним, врач семьи государя Николая II Евгений Боткин по добровольному желанию отправился с Царской семьей в ссылку в Тобольск, а затем и в Екатеринбург, где принял мученическую кончину в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Решение о канонизации с включением в месяцеслов имени Евгения Боткина как «страстотерпца праведного Евгения, врача» было принято на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2016 года.