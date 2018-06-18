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В Екатеринбурге в суд направлено дело о фиктивной прописке почти 10 тыс. мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении Вячеслава Макеева, обвиняемого по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый поставил на фиктивный учет 9,2 тыс. иностранных граждан. Всех мигрантов он зарегистрировал в жилом помещении общей площадью 16,07 кв. м. по улице Баумана в Екатеринбурге.



«В период с октября 2015 года по май 2017 года лично, а также в период с мая 2017 года по апрель 2018 года как лично, так и используя в качестве курьера своего сына, направлял бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в подразделение Управления ФМС, а также в ОВМ ОП № 14 УМВД России по г. Екатеринбургу», — говорится в сообщении.



С каждого иностранца собственник получал от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб.

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