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В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию 295-летия города

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Вступило в силу постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о праздновании 295-летия со дня основания города.



В рамках подготовки к празднованию сформирован оргкомитет, а также перечень мероприятий и мест их проведения. Этим же документом утверждена схема расположения точек организации питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 295-летия со дня основания города Екатеринбурга.



Вместе с тем за два часа до начала проведения праздничных мероприятий предприятиям торговли, находящимся в зоне притяжения, запрещено продавать алкогольную продукцию.



За всю подготовку к празднованию 295-летия города, согласно постановлению, будет отвечать замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев.

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