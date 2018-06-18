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В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию 295-летия города
18 июнь 2018 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Вступило в силу постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о праздновании 295-летия со дня основания города.
В рамках подготовки к празднованию сформирован оргкомитет, а также перечень мероприятий и мест их проведения. Этим же документом утверждена схема расположения точек организации питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 295-летия со дня основания города Екатеринбурга.
Вместе с тем за два часа до начала проведения праздничных мероприятий предприятиям торговли, находящимся в зоне притяжения, запрещено продавать алкогольную продукцию.
За всю подготовку к празднованию 295-летия города, согласно постановлению, будет отвечать замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев.
В рамках подготовки к празднованию сформирован оргкомитет, а также перечень мероприятий и мест их проведения. Этим же документом утверждена схема расположения точек организации питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 295-летия со дня основания города Екатеринбурга.
Вместе с тем за два часа до начала проведения праздничных мероприятий предприятиям торговли, находящимся в зоне притяжения, запрещено продавать алкогольную продукцию.
За всю подготовку к празднованию 295-летия города, согласно постановлению, будет отвечать замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев.
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