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Экс-замглавы Арамили приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу 4,7 млн рублей за взятку

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Сысертский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Арамильского городского округа Александру Мельникову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Экс-чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере».



Как было установлено в суде, А. Мельников на своей должности курировал вопросы предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства. Воспользовавшись служебным положением, замглавы администрации потребовал от директора компании-застройщика квартиру в строящемся доме на улице Мельникова.



«Обвиняемый 12 мая 2017 года за совершение действий, входящих в его полномочия, а также общее покровительство по службе при строительстве указанного жилого дома и вводе его в эксплуатацию получил от директора коммерческой фирмы приходно-кассовый ордер и справку об оплате, подтверждающую имущественные права на приобретение права собственности на квартиру на имя знакомой подсудимого либо получение денежной суммы в размере 2,3 млн рублей», — говорится в сообщении.



В июле 2017 года Александра Мельникова уволили из администрации Арамильского ГО.



Сыертский районный суд назначил Александру Мельникову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки (4 млн 737 тыс. рублей), а также лишением права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.



Ранее во время судебных прений гособвинитель запрашивал для подсудимого наказание в виде лишения свободы на 9 лет со штрафом 7,1 млн руб.

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