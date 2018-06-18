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ФАС требует возобновить дело об ограничении конкуренции в отношении главы администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Свердловское УФАС требует возобновить производство по делу об ограничении конкуренции в отношении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Соответствующая информация опубликована в материалах арбитража.



Производство было приостановлено в апреле текущего года.



Напомним, поводом для возбуждения дела против главы горадминистрации стало обращение предпринимателей, чьи нестационарные объекты торговли не были включены в схему размещения. В общей сложности муниципальные власти вынесли десятки отказов на монтаж павильонов розничной торговли и бытовых услуг, ссылаясь на условия схемы.



По итогам рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве посчитали, что ряд критериев по установке ларьков и киосков противоречит закону о конкуренции.



Свердловское УФАС несколько раз обращалось к администрации Екатеринбурга с требованием изменить условия схемы размещения объектов нестационарной торговли. Власти города неоднократно отказывались исполнять решение ведомства.



Отметим, что если арбитражный суд признает факт нарушения, то главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба могут дисквалифицировать.

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