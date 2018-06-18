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Свердловский арбитраж оштрафовал МУП «Услуга» в Верхотурье за сортировку отходов без лицензии

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 40 тыс. руб. МУП «Услуга» Верхотурского городского округа.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, предприятие было признано виновным по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно».



Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. Муниципальное предприятие, как было установлено, без лицензии занималось сбором и размещением отнесенных к IV классу опасности несортированных отходов из жилищ.

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