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У жителя Свердловской области арестовали Opel Astra для возмещения ущерба после ДТП
18 июнь 2018 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела арестовали автомобиль Opel Astra, владелец которого является должником, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Автомобилист не выплатил участнику ДТП сумму нанесенного ущерба в размере 156 тыс. руб. До выплаты он попал под ряд ограничений — ему запретили выезжать за границу и регистрировать транспортные средства. Однако это не способствовало погашению долга. Кроме того, автовладелец прятал Opel от судебных приставов.
Судебные приставы в свою очередь узнали адрес проживания должника и нашли разыскиваемый автомобиль на парковке рядом с домом. Машина была арестована, изъята и эвакуирована на ответственное хранение на специализированную стоянку.
Автомобилист не выплатил участнику ДТП сумму нанесенного ущерба в размере 156 тыс. руб. До выплаты он попал под ряд ограничений — ему запретили выезжать за границу и регистрировать транспортные средства. Однако это не способствовало погашению долга. Кроме того, автовладелец прятал Opel от судебных приставов.
Судебные приставы в свою очередь узнали адрес проживания должника и нашли разыскиваемый автомобиль на парковке рядом с домом. Машина была арестована, изъята и эвакуирована на ответственное хранение на специализированную стоянку.
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