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Петиция против повышения в России пенсионного возраста на РОИ преодолела порог в 100 тыс. подписей

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Петиция против повышения пенсионного возраста в России на государственном портале «Российская общественная инициатива» набрала более ста тысяч подписей и направлена на экспертизу.



«Оставить без изменений статью7 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Прекратить обсуждение повышения возраста выхода на пенсию по старости на всех уровнях законодательной власти», — требуют авторы инициативы.



В петиции отмечено, что для пополнения казны правительство не должно принимать решения, ущемляющие права граждан на заслуженный отдых. Для решения государственных задач «будет гораздо эффективнее провести тщательный аудит Пенсионного фонда».



Голосование должно было проходить до 30 мая 2019 года, однако менее чем за месяц нужное для того, чтобы петиция была рассмотрена на федеральном уровне, количество подписей было набрано.



Аналогичная петиция на портале Change.org набрала уже почти 1,4 млн голосов.



Напомним, 16 июня 2018 года российский кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Правительство одобрило документ 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.

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