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Правительство РФ может отказаться от балльной системы при расчете пенсий
18 июнь 2018 (09:05)
УрБК, Москва, 18.06.2018.Правительство РФ может отказаться от балльной системы при расчете пенсий. Об этом в ходе программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель председателя кабинета министров Татьяна Голикова.
«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала Татьяна Голикова.
По ее словам, с 2019 года, согласно новым изменениям в пенсионной реформе, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.
«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — сказала заместитель председателя правительства РФ.
16 июня 2018 года российский кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Правительство одобрило документ 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.
«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала Татьяна Голикова.
По ее словам, с 2019 года, согласно новым изменениям в пенсионной реформе, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.
«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — сказала заместитель председателя правительства РФ.
16 июня 2018 года российский кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Правительство одобрило документ 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.
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