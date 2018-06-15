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Суд оштрафовал УК «Чкаловская» на 300 тыс. рублей из-за двора без контейнерной площадки
15 июнь 2018 (17:01)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области оштрафовал ООО «УК Чкаловская» на 300 тыс. руб. из-за систематического неисполнения требования установить контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов.
Как сообщают в надзорном органе, в октябре 2017 года к ним с жалобой обратилось ТСЖ «Гончарный, 4». Из-за того, что УК «Чкаловская» не организовала контейнерную площадку рядом с жилыми домами, находящимися под ее управлением, местные жители стали регулярно выбрасывать мусор на площадку, обслуживаемую ТСЖ.
В ходе проверки департамента Госжилстройнадзора инспекторы подтвердили, что в пределах установленных санитарных разрывов нет контейнерной площадки, а у УК нет договора на вывоз мусора с данной территории. По результатам проверки надзорный орган потребовал от компании устранить нарушения, однако с декабря 2017 года по март 2018 года УК «Чкаловская» так и не организовала контейнерную площадку.
В связи с неисполнением требований представители департамента Госжилстройнадзора трижды обращались в мировой суд Чкаловского района Екатеринбурга. Каждый раз суд признавал ООО «УК Чкаловская» виновным в неисполнении законного предписания органа государственного надзора и в сумме оштрафовал на 300 тыс. руб.
В конце мая 2018 года инспекторы Госжилстройнадзора провели еще одну проверку исполнения предписания. К этому времени УК организовала во дворе площадку для сбора и вывоза мусора.
Как сообщают в надзорном органе, в октябре 2017 года к ним с жалобой обратилось ТСЖ «Гончарный, 4». Из-за того, что УК «Чкаловская» не организовала контейнерную площадку рядом с жилыми домами, находящимися под ее управлением, местные жители стали регулярно выбрасывать мусор на площадку, обслуживаемую ТСЖ.
В ходе проверки департамента Госжилстройнадзора инспекторы подтвердили, что в пределах установленных санитарных разрывов нет контейнерной площадки, а у УК нет договора на вывоз мусора с данной территории. По результатам проверки надзорный орган потребовал от компании устранить нарушения, однако с декабря 2017 года по март 2018 года УК «Чкаловская» так и не организовала контейнерную площадку.
В связи с неисполнением требований представители департамента Госжилстройнадзора трижды обращались в мировой суд Чкаловского района Екатеринбурга. Каждый раз суд признавал ООО «УК Чкаловская» виновным в неисполнении законного предписания органа государственного надзора и в сумме оштрафовал на 300 тыс. руб.
В конце мая 2018 года инспекторы Госжилстройнадзора провели еще одну проверку исполнения предписания. К этому времени УК организовала во дворе площадку для сбора и вывоза мусора.
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