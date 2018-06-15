Дайджест

Во второй день ЧМ-2018 в России сыграют шесть сборных

В пятницу, 15 июня, в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2018 сыграют шесть сборных, сообщает Sports.ru.



В Екатеринбурге встретятся команды из Уругвая и Египта, выступающие в группе А.



Сборные Марокко и Ирана в рамках группы В проведут матч в Санкт-Петербурге.



В Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» пройдет встреча команд из Португалии и Испании.

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