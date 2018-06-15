Дайджест
Во второй день ЧМ-2018 в России сыграют шесть сборных
15 июнь 2018 (15:53)
В пятницу, 15 июня, в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2018 сыграют шесть сборных, сообщает Sports.ru.
В Екатеринбурге встретятся команды из Уругвая и Египта, выступающие в группе А.
Сборные Марокко и Ирана в рамках группы В проведут матч в Санкт-Петербурге.
В Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» пройдет встреча команд из Португалии и Испании.
В Екатеринбурге встретятся команды из Уругвая и Египта, выступающие в группе А.
Сборные Марокко и Ирана в рамках группы В проведут матч в Санкт-Петербурге.
В Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» пройдет встреча команд из Португалии и Испании.
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