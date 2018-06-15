Дайджест
Украинский омбудсмен не попала в колонию к Олегу Сенцову
15 июнь 2018 (15:53)
Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцов, который отбывает наказание на Ямале, сообщает «Газета.Ru».
«Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым», — сказала украинский омбудсмен.
По ее словам, ей не объяснили, с чем связан отказ, а также не предоставили информации о состоянии здоровья Сенцова.
«Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым», — сказала украинский омбудсмен.
По ее словам, ей не объяснили, с чем связан отказ, а также не предоставили информации о состоянии здоровья Сенцова.
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