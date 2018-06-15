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В Новокузнецке мужчина застрелил экс-супругу и покончил с собой
15 июнь 2018 (15:53)
В Новокузнецке в результате конфликта между бывшими супругами погибли два человека, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.
Подозреваемый около полудня по местному времени пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, осматривается место происшествия.
По данным Telegram-канала 112, стрелком оказался Юрий Калачев 1972 года рождения. Пострадавшая — Анна Цап, предприниматель, совладелец нескольких компаний Кемеровской области, в шести числилась генеральным директором. Как отмечает канал, «накануне в семье произошел конфликт, утром наступила развязка».
Сообщалось, что мужчина украл ружье. После убийства женщины он забаррикадировался в офисе. Первоначально полиция опасалась, что стрелок удерживает в помещении заложников, но эта информация не подтвердилась. По словам очевидцев, группа захвата СОБР среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где и обнаружила тело мужчины.
Подозреваемый около полудня по местному времени пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, осматривается место происшествия.
По данным Telegram-канала 112, стрелком оказался Юрий Калачев 1972 года рождения. Пострадавшая — Анна Цап, предприниматель, совладелец нескольких компаний Кемеровской области, в шести числилась генеральным директором. Как отмечает канал, «накануне в семье произошел конфликт, утром наступила развязка».
Сообщалось, что мужчина украл ружье. После убийства женщины он забаррикадировался в офисе. Первоначально полиция опасалась, что стрелок удерживает в помещении заложников, но эта информация не подтвердилась. По словам очевидцев, группа захвата СОБР среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где и обнаружила тело мужчины.
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