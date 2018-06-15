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Вулкан на Гавайях выбросил на побережье драгоценные камни

В результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях на побережье выбросило куски минерала оливин, сообщает ТАСС.



Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах. Одна из разновидностей оливина, называющаяся перидот, является драгоценным камнем, ее используют ювелиры для украшений, пишет издание. Стоимость перидота может доходить $450 за карат.



Ученые отмечают, что подобные явления не редки, и оливин часто встречается в образцах гавайской лавы.



Извержение Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. По данным Геологической службы США, 17 мая извержение значительно усилилось.



Округ Пуна сейчас является зоной стихийного бедствия. На острове был объявлен самый высокий уровень тревоги — красный. Потоки лавы уничтожили около 600 домов и построек. Президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи Гавайям в связи с последствиями извержения.

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