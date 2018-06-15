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Банк России сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
15 июнь 2018 (15:50)
УрБК, Москва, 15.06.2018. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, следует из сообщения регулятора.
Заседание совета директоров прошло сегодня, 15 июня 2018 года.
Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку на прежнем уровне связано с ростом проинфляционных рисков. В частности, инфляция может ускориться на 1 процентный пункт (п.п.) из-за решения правительства повысить ставку по НДС до 20%.
«По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.
В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 27 июля 2018 года.
Заседание совета директоров прошло сегодня, 15 июня 2018 года.
Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку на прежнем уровне связано с ростом проинфляционных рисков. В частности, инфляция может ускориться на 1 процентный пункт (п.п.) из-за решения правительства повысить ставку по НДС до 20%.
«По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.
В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 27 июля 2018 года.
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