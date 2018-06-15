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Банк России сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%

УрБК, Москва, 15.06.2018. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, следует из сообщения регулятора.



Заседание совета директоров прошло сегодня, 15 июня 2018 года.



Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку на прежнем уровне связано с ростом проинфляционных рисков. В частности, инфляция может ускориться на 1 процентный пункт (п.п.) из-за решения правительства повысить ставку по НДС до 20%.



«По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.



В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 27 июля 2018 года.

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