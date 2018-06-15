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На разработку транспортной схемы в Екатеринбурге заявились компании из Москвы и Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Заявки на разработку новой схемы дорожного движения в Екатеринбурге отправили четыре компании.



Согласно информации с сайта госзакупок, три организации зарегистрированы в Санкт-Петербурге — ООО «Лаборатория градопланирования», ООО «СПБ-Энерготехнологии» и ООО «Транспортная интеграция». Еще одна — ООО «Строй Инвест Проект» — в Москве. Минимальную сумму за исполнение контракта предлагает ООО «Лаборатория градопланирования» — 20 млн руб. Заданная администрацией Екатеринбурга стоимость составляет 26 млн руб.



Подрядчик, который выиграет конкурс, в рамках этого исследования должен разработать стратегический план развития дорожного движения. В первую очередь от исполнителя требуется проанализировать транспортное и пешеходное движение в городе.



На основании этих данных специалистам будет поручено разработать три сценария дальнейшего развития улично-дорожной сети: пессимистичный, средний и оптимистичный. Кроме того, в Екатеринбурге предусмотрено проведение соцопроса относительно предпочтений населения по использованию различных видов транспорта и сбор предложений по совершенствованию транспортной системы города.



Документ должен быть готов к ноябрю 2018 года.



Итоги конкурса на разработку транспортной схемы будут подведены 15 июня 2018 года.

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