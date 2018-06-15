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В Новой Ляле возбуждено уголовное дело по факту халатности при обращении с бытовыми отходами
15 июнь 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Прокуратура Новолялинского района выявила нарушения природоохранного законодательства в части обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки на землях лесного фонда в Новолялинском ГО обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора объемом 53 куб. м.
При этом данный участок в государственный реестр объектов размещения отходов не внесен.
Размер ущерба на основании справки-расчета, предоставленной ГКУ Свердловской области «Новолялинское лесничество», составляет свыше 9,1 млн руб.
Прокурорская проверка показала, что обязанности по организации на территории округа сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов возложены должностной инструкцией на заместителя главы администрации Новолялинского ГО. Однако необходимые мероприятия им проведены не были.
Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки по факту халатного отношения к исполнению своих обязанностей. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».
Также по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ «Хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».
С целью устранения нарушений законодательства прокуратура в Новолялинский районный суд направила исковое заявление о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку, а также исковое заявление о запрете осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами, без лицензии.
В ходе проверки на землях лесного фонда в Новолялинском ГО обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора объемом 53 куб. м.
При этом данный участок в государственный реестр объектов размещения отходов не внесен.
Размер ущерба на основании справки-расчета, предоставленной ГКУ Свердловской области «Новолялинское лесничество», составляет свыше 9,1 млн руб.
Прокурорская проверка показала, что обязанности по организации на территории округа сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов возложены должностной инструкцией на заместителя главы администрации Новолялинского ГО. Однако необходимые мероприятия им проведены не были.
Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки по факту халатного отношения к исполнению своих обязанностей. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».
Также по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ «Хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».
С целью устранения нарушений законодательства прокуратура в Новолялинский районный суд направила исковое заявление о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку, а также исковое заявление о запрете осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами, без лицензии.
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