Кризис

Увеличение НДС может сократить прибыль бизнеса на 25%

Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может существенно сократить прибыль бизнеса и привести к серьезному росту цен. Об этом УрБК рассказал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.



«Прибыль среднего и малого бизнеса составляет сейчас 5-10%. Увеличение ставки на 2% влезет в прибыль, и она может сократиться на 25%. Кроме того, потребуется заключать новые договора. Все это скажется на стоимости товаров и услуг для населения», — считает А. Филиппенков.



О повышении ставки НДС 14 июня 2018 года объявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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