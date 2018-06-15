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Суд признал банкротом компанию «Просто деньги» в Екатеринбурге
15 июнь 2018 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Просто деньги» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Организация зарегистрирована в 2006 году. Основным видом деятельности является предоставление займов и прочих видов кредита.
С иском о банкротстве ООО «Просто деньги» в ноябре 2017 года обратилось в суд физическое лицо. В ходе рассмотрения дела кредиторами компании заявлены требования на общую сумму более 17,6 млн руб. Проверка показала наличие признаков преднамеренного банкротства.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Просто деньги» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Организация зарегистрирована в 2006 году. Основным видом деятельности является предоставление займов и прочих видов кредита.
С иском о банкротстве ООО «Просто деньги» в ноябре 2017 года обратилось в суд физическое лицо. В ходе рассмотрения дела кредиторами компании заявлены требования на общую сумму более 17,6 млн руб. Проверка показала наличие признаков преднамеренного банкротства.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Просто деньги» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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