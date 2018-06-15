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В Екатеринбурге на пять дней закрыли проезд по участку улицы Комвузовской

15 июнь 2018 (14:10)

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. В Екатеринбурге до 20 июня 2018 года закрыли движение транспорта по ул. Комвузовской от Комсомольской до Студенческой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Движение будет перекрываться ежедневно с 22.00 до 06.00.

Ограничение принято в связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Комвузовской.

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