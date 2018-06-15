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Увеличение НДС может сократить прибыль бизнеса на 25%

15 июнь 2018 (13:49)

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может существенно сократить прибыль бизнеса и привести к серьезному росту цен. Об этом УрБК рассказал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.

«Прибыль среднего и малого бизнеса составляет сейчас 5-10%. Увеличение ставки на 2% влезет в прибыль, и она может сократиться на 25%. Кроме того, потребуется заключать новые договора. Все это скажется на стоимости товаров и услуг для населения», — считает А. Филиппенков.

О повышении ставки НДС 14 июня 2018 года объявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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