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В Екатеринбурге владелец «резиновой квартиры» осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Житель Екатеринбурга Константин Бунаков, прописавший в своей квартире 198 мигрантов, осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Как установил суд, в период с 18 августа по 27 октября 2017 года мужчина в нарушение требований действующего законодательства умышленно, имея корыстную цель, осуществлял фиктивную постановку на учёт в Российской Федерации иностранных граждан в своей квартире на ул. Социалистической в Екатеринбурге.



К. Бунаков вносил заведомо ложные сведения о месте пребывания «постояльцев» в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан, а затем предоставлял документы в МФЦ и отдел по вопросам миграции ОП № 14 УМВД России по Екатеринбургу. За фиктивную прописку екатеринбуржец брал с каждого мигранта по 500 руб.



При проведении мониторинга информационной базы ППО «Территория» начальник отдела по вопросам миграции ОП №14 обратил внимание на массовую постановку на учет иностранных граждан на один и тот же адрес. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.



Подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. В суде выяснилось, что мужчина за последние два года трижды привлекался к суду за совершение преступлений различной степени тяжести, в том числе и за аналогичное преступление.



Учитывая предыдущие судимости, мировой судья судебного участка № 4 Орджоникидзевского района по совокупности приговоров назначила подсудимому наказание в виде 4 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать его мужчине предстоит в колонии строгого режима.



Подсудимый обжаловал приговор в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, но в последний момент отозвал апелляционную жалобу. Накануне приговор вступил в законную силу.

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