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В I квартале число активных платежных карт в России выросло на 18%
15 июнь 2018 (13:05)
УрБК, Москва, 15.06.2018. В течение I квартала 2018 года количество активных платежных карт в России, с использованием которых совершались операции, составило почти 165 млн единиц, что на 18% выше аналогичного показателя предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Годом ранее, согласно статистике ЦБ, прирост был на уровне 7,5%.
«Совершенные в январе-марте 2018 года транзакции по картам демонстрировали уверенную положительную динамику, увеличившись на 37,5% по количеству и на 30% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, за отчетный период картами воспользовались 7 млрд раз на общую сумму более 16 трлн руб. При пересчете на одного жителя России это составило 48 операций на 113 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.
Почти 90% всех операций по картам пришлись на безналичные транзакции. Для этих целей карты использовались в восемь раз чаще, чем для снятия наличных денег. Стоимостный объем таких операций составил более 60% от общего объема операций с картами.
Годом ранее, согласно статистике ЦБ, прирост был на уровне 7,5%.
«Совершенные в январе-марте 2018 года транзакции по картам демонстрировали уверенную положительную динамику, увеличившись на 37,5% по количеству и на 30% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, за отчетный период картами воспользовались 7 млрд раз на общую сумму более 16 трлн руб. При пересчете на одного жителя России это составило 48 операций на 113 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.
Почти 90% всех операций по картам пришлись на безналичные транзакции. Для этих целей карты использовались в восемь раз чаще, чем для снятия наличных денег. Стоимостный объем таких операций составил более 60% от общего объема операций с картами.
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