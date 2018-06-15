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В Кушве предприятие «Молочная Благодать» оштрафовали за нарушения при трудоустройстве сотрудника
15 июнь 2018 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. В Кушве ООО «Молочная Благодать» оштрафовали за трудоустройство сотрудника с нарушением федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что руководитель предприятия в 10-дневный срок не направил письменное уведомление начальнику межмуниципального отдела МВД «Кушвинский» о заключении с бывшим сотрудником подразделения ГИБДД трудового договора.
В отношении работодателя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального, государственного служащего с нарушением требований закона».
Постановлением мирового судьи судебного участка виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Также прокурор Кушвы директору предприятия внес представление с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции, которое находится на рассмотрении.
В ходе проверки было установлено, что руководитель предприятия в 10-дневный срок не направил письменное уведомление начальнику межмуниципального отдела МВД «Кушвинский» о заключении с бывшим сотрудником подразделения ГИБДД трудового договора.
В отношении работодателя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального, государственного служащего с нарушением требований закона».
Постановлением мирового судьи судебного участка виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Также прокурор Кушвы директору предприятия внес представление с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции, которое находится на рассмотрении.
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