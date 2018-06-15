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В Свердловской области убыль населения выросла в 1,5 раза

15 июнь 2018 (12:20)

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Убыль населения в Свердловской области за январь-апрель 2018 года превысила 3,9 тыс. человек, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Свердловскстата, за первые четыре месяца 2018 года на Среднем Урале родилось 16 тыс. 192 человека, а умерло 20 тыс. 113 человек. В результате показатель убыли населения составил 3 тыс. 921 человек против 2 тыс. 646 человек в январе-апреле 2017 года.

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