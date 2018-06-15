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Банк России опубликовал новые тарифы по ОСАГО

Банк России планирует расширить коридор базового тарифа по полисам ОСАГО на 20% для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц, следует из проекта указания регулятора.



Документ определяет порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии.



Базовые значения тарифов для мотоциклов увеличатся на 10,9%, для легковых автомобилей компаний — на 5,7%. В итоге базовые тарифы для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 руб. до 1 тыс. 407 руб., для легковых авто юридических лиц — от 2 тыс. 058 до 2 тыс. 911 руб., для физических лиц в аналогичной категории — от 2 тыс. 746 до 4 тыс. 942 руб.



Кроме того, документ изменяет систему скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициент бонус-малус (КБМ). С 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем, не станет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении. В отношении юридического лица планируется присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ. Кроме того, вырастет количество числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.



Пока документ имеет только статус проекта, его должен утвердить совет директоров Центробанка. После этого через 10 дней он вступит в законную силу.

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