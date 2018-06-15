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Свердловское УФАС оштрафовало «Объединенные пивоварни Хейнекен» на 200 тыс. рублей
15 июнь 2018 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Управление ФАС России по Свердловской области оштрафовало ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» на 200 тыс. руб. из-за отсутствия сведений, подлежащих раскрытию, на сайте компании и екатеринбургского филиала «Патра».
Как сообщает пресс-служба Свердловского УФАС, согласно действующему законодательству, сетевые организации обязаны публиковать на официальных сайтах информацию о качестве обслуживания своих потребителей за предшествующий год и другие сведения. Однако в ходе осмотра сайта компании сотрудники антимонопольного органа не обнаружили необходимой к раскрытию информации.
В связи с этим Свердловское УФАС возбудило в отношении «Объединенных пивоварен Хейнекен» административное производство по статье 9.15 КоАП РФ «Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии» и выписало штраф в размере 200 тыс. руб.
Компания не согласилась с постановлением антимонопольного органа и оспорила его в Арбитражном суде Свердловской области. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. В настоящее время штраф оплачен.
Как сообщает пресс-служба Свердловского УФАС, согласно действующему законодательству, сетевые организации обязаны публиковать на официальных сайтах информацию о качестве обслуживания своих потребителей за предшествующий год и другие сведения. Однако в ходе осмотра сайта компании сотрудники антимонопольного органа не обнаружили необходимой к раскрытию информации.
В связи с этим Свердловское УФАС возбудило в отношении «Объединенных пивоварен Хейнекен» административное производство по статье 9.15 КоАП РФ «Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии» и выписало штраф в размере 200 тыс. руб.
Компания не согласилась с постановлением антимонопольного органа и оспорила его в Арбитражном суде Свердловской области. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. В настоящее время штраф оплачен.
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