В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня заложат новый храм

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня будет заложен еще один храм. Его построят вблизи инновационного медицинского кластера, создание которого началось в марте 2018 года, сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».В воскресенье на месте будущего храма будет воздвигнут закладной крест. Церемонию установки креста проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В торжественном событии примет участие и руководство компании «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»), которая будет оказывать помощь в строительстве храма.«Новый храм получит имя Боткинского в честь лейб-медика семьи Николая II Евгения Сергеевича Боткина, который до последних дней был вместе с русским императором, его супругой и детьми и совместно с ними принял мученическую смерть. В феврале 2016 года Архиерейский собор Русской православной церкви принял решение об общецерковном прославлении Евгения Боткина как праведного страстотерпца», — рассказали в пресс-службе.Прихожанами Боткинского храма станут жители новых кварталов вблизи медицинского кластера, а также других частей развивающегося района Академический.Мероприятие состоится 17 июня 2018 года в 14.00.Напомним, на сегодняшний день в Академическом уже действует Храм во имя Святых Божьих строителей, который стал одним из знаковых сооружений района.