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В Лесном у предпринимателя-должника арестовали ювелирные изделия на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. В Свердловской области судебные приставы Лесного городского отдела арестовали ювелирные изделия на сумму свыше 4 млн руб., а также здание, принадлежавшие предпринимателю-должнику. Об этом сообщает пресс-служба регионального У правления ФССП России.



Индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в г. Лесном, задолжал порядка 60 млн руб. различным юридическим лицам. В отношении указанного лица возбуждено сводное исполнительное производство.



«По вызову к судебному приставу-исполнителю должник не является, по месту регистрации не проживает. По результатам розыска будет решен вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.



Между тем установлено, что индивидуальному предпринимателю принадлежит ювелирный магазин. Судебными приставами были изъяты и арестованы 1 тыс. наименований ювелирных изделий на общую сумму порядка 4 млн руб. Имущество передано на оценку в специализированную организацию и дальнейшую реализацию.



Кроме того, у должника имеется в собственности здание площадью порядка 400 кв. м. На минувшей неделе указанное имущество после проведенных торгов передано одному из взыскателей в счет погашения задолженности.

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