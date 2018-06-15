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Mercedes отзывает 9,3 тыс. автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности
15 июнь 2018 (10:23)
УрБК, Москва, 15.06.2018. Mercedes отзывает 9 тыс. 281 автомобиль в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстантдарт.
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.
«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.
На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.
«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.
На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
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