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Mercedes отзывает 9,3 тыс. автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 15.06.2018. Mercedes отзывает 9 тыс. 281 автомобиль в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстантдарт.



Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.



«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении.



На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

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