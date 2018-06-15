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На 1 июня официальная просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 637 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. На 1 июня 2018 года официальная просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 637 тыс. руб. Об этом сообщает Свердловскстат, отмечая, что эти данные не относятся к субъектам малого предпринимательства.



По сравнению с 1 мая 2018 года показатель снизился на 185 тыс. руб. или на 22,5%.

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