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На 1 июня официальная просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 637 тыс. рублей
15 июнь 2018 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. На 1 июня 2018 года официальная просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 637 тыс. руб. Об этом сообщает Свердловскстат, отмечая, что эти данные не относятся к субъектам малого предпринимательства.
По сравнению с 1 мая 2018 года показатель снизился на 185 тыс. руб. или на 22,5%.
По сравнению с 1 мая 2018 года показатель снизился на 185 тыс. руб. или на 22,5%.
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