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За месяц средняя цена 1 кв. м. на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 0,3%
14 июнь 2018 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. В июне 2018 года средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 271 руб. За месяц показатель вырос на 0,3%, сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости.
При этом количество выставленных на продажу квартир с начала года сократилось на 5,9%, до 8,6 тыс. объектов.
«Рост объемов рынка в ближайшее время не ожидается. В такой ситуации вполне закономерным стало то, что при сохранении уровня активности покупателей сроки экспозиции объектов снизились с четырех до 3,5 месяцев», ― отмечают аналитики УПН.
При этом в центре вторичное жилье за месяц подорожало на 0,7%, до 97 тыс. 225 руб. за 1 кв. м., а средняя цена объектов в приближенных к центру районах достигает 73 тыс. 857 руб. за 1 кв. м.
Стоимость жилья в домах современной постройки за месяц выросла на 0,7% и в среднем составила 78 тыс. 065 руб. за 1 кв. м. При этом данный сегмент преобладает в общем объеме выставленных на продажу квартир на вторичном рынке. Почти 40% текущего предложения — «недавние новостройки».
Средняя стоимость 1 кв. м. в «брежневках» за месяц выросла на 0,4%, до 59 тыс. 912 руб., в объектах улучшенной планировки — на 0,2%, до 63 тыс. 605 руб. В свою очередь жилье в «сталинках» подешевело на 0,1%, до 57 тыс. 086 руб. за 1 кв. м., а в девятиэтажных панельных домах 70-х гг. — на 0,9%, до 61 тыс. 586 руб.
Без изменений остался сегмент «хрущевок», средняя рыночная цена которых остается на отметке 60 тыс. 585 руб. за 1 кв. м.
При этом количество выставленных на продажу квартир с начала года сократилось на 5,9%, до 8,6 тыс. объектов.
«Рост объемов рынка в ближайшее время не ожидается. В такой ситуации вполне закономерным стало то, что при сохранении уровня активности покупателей сроки экспозиции объектов снизились с четырех до 3,5 месяцев», ― отмечают аналитики УПН.
При этом в центре вторичное жилье за месяц подорожало на 0,7%, до 97 тыс. 225 руб. за 1 кв. м., а средняя цена объектов в приближенных к центру районах достигает 73 тыс. 857 руб. за 1 кв. м.
Стоимость жилья в домах современной постройки за месяц выросла на 0,7% и в среднем составила 78 тыс. 065 руб. за 1 кв. м. При этом данный сегмент преобладает в общем объеме выставленных на продажу квартир на вторичном рынке. Почти 40% текущего предложения — «недавние новостройки».
Средняя стоимость 1 кв. м. в «брежневках» за месяц выросла на 0,4%, до 59 тыс. 912 руб., в объектах улучшенной планировки — на 0,2%, до 63 тыс. 605 руб. В свою очередь жилье в «сталинках» подешевело на 0,1%, до 57 тыс. 086 руб. за 1 кв. м., а в девятиэтажных панельных домах 70-х гг. — на 0,9%, до 61 тыс. 586 руб.
Без изменений остался сегмент «хрущевок», средняя рыночная цена которых остается на отметке 60 тыс. 585 руб. за 1 кв. м.
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