Кризис
Половину безработных в России составляют граждане в возрасте от 20 до 34 лет
14 июнь 2018 (17:55)
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что каждый второй безработный в России — это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — сказала Т. Голикова на брифинге в правительстве РФ в четверг.
Она также отметила, что статистика в России не содержит данных «о заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин».
«Таких статистических данных нет», — пояснила Т. Голикова.
Тем не менее она отметила, что по итогам 2017 года в круглосуточные стационары госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тыс. человек, это 3,7%.
«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — сказала Т. Голикова на брифинге в правительстве РФ в четверг.
Она также отметила, что статистика в России не содержит данных «о заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин».
«Таких статистических данных нет», — пояснила Т. Голикова.
Тем не менее она отметила, что по итогам 2017 года в круглосуточные стационары госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тыс. человек, это 3,7%.
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