«Пассаж» и «Гринвич» привлекают болельщиков ЧМ-2018

В Екатеринбурге торгово-развлекательные центры «Пассаж» и «Гринвич» становятся центрами притяжения болельщиков Чемпионата мира по футболу. Уже сегодня группы иностранцев стремятся сфотографироваться на фоне гигантского футбольного мяча, установленного перед входом в «Пассаж». Помимо памятных снимков, иностранцы смогут прямо в ТРЦ посмотреть трансляцию матчей, а также сэкономить при покупках за счет введения системы tax free.Для гостей уральской столицы торгово-развлекательные центры Екатеринбурга создали целый ряд условий, позволяющих провести время интересно и с пользой. Уже сегодня возможность по достоинству их оценить получили болельщики-иностранцы, большинство из которых прибыли из Египта и Уругвая: матч команд этих стран пройдет 15 июня.В частности, с 14 июня в «Гринвиче» и «Пассаже» начинается ежедневная трансляция футбольных матчей. Болельщики ЧМ-2018 смогут увидеть их на большом экране в ресторане домашней кухни «Мамина Мама». Вход на просмотр бесплатный, однако столики в зонах повышенной комфортности можно забронировать заранее.Таким образом, гости города могут увидеть выступления своих команд не только на самом стадионе и в официальной фан-зоне в ЦПКиО, но и в более спокойной обстановке, что особенно актуально для семей болельщиков.Также для иностранцев в «Пассаже» и «Гринвиче» предусмотрена возможность воспользоваться системой tax free, чтобы сэкономить на покупках. Данная система предполагает возврат НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.Система tax free в режиме «пилотного» проекта вводится во всех российских городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Однако далеко не каждый торговый центр соответствует условиям, установленным для ее внедрения. Между тем в «Гринвиче» и «Пассаже» возможность возврата НДС предоставляет целый ряд брендов, среди которых Adidas, Chahel,«Золотое яблоко».Отметим, что удобное расположение «Пассажа» и «Гринвича» в самом центре Екатеринбурга позволяет гостям города совместить шопинг с изучением памятников истории, а также посещением развлекательной площадки, открывшейся на набережной Исети. Она будет работать в бесплатном режиме до 16 июня.Кроме того, на информационных стойках, размещенных прямо возле входов в торговые центры, их посетители смогут узнать все необходимое о матчах.