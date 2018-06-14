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Правительство РФ не рассматривает прибавку к пенсии для работающих пенсионеров
14 июнь 2018 (17:01)
УрБК, Москва, 14.06.2018. Правительство РФ пока не рассматривает прибавку к пенсии для работающих пенсионеров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова заместителя председателя российского кабмина Татьяны Голиковой.
«Нет, пока в этом пакете этого нет», — сказала она.
При этом министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что основной компенсацией от повышения пенсионного возраста в РФ станет рост реальных пенсий.
Напомним, сегодня, 14 июня 2018 года, глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
«Нет, пока в этом пакете этого нет», — сказала она.
При этом министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что основной компенсацией от повышения пенсионного возраста в РФ станет рост реальных пенсий.
Напомним, сегодня, 14 июня 2018 года, глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
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