Новости дня

Свердловский Роспотребнадзор выявил 337 нарушений санитарного законодательства в детских лагерях

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. За две недели инспекторы Роспотребнадзора обнаружили 337 нарушений санитарного законодательства в летних оздоровительных организациях. Об этом сообщает пресс-служб надзорного органа.



Всего проверки проходят в отношении 257 оздоровительных организаций. В отношении нарушителей составлены протоколы.



По данным Управления Рсопотребнадзора по Свердловской области, в этом году санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям законодательства получили 1 тыс. 094 оздоровительных организации, в том числе 68 загородных, 22 санаторных, 4 палаточных.



Всего отдыхающих в первую смену приняли в этом году в 1 тыс. 027 предприятиях, в том числе в 66 загородных, 937 организациях дневного пребывания, 22 санаторно-оздоровительных организациях.



В связи с неблагопрятными погодными условиями на три дня задержался заезд в лагерь «Рассветный» в Екатеринбурге, в «Гурино» Тугулымского района — на 9 дней.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: