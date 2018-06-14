Безработные вместо пенсионеров

В четверг, 14 июня 2018 года, правительство России рассмотрело законопроект о повышении пенсионного возраста. После этого он будет сразу внесен в Госдуму. Содержание документа не раскрывается, но граждане уже ничего хорошего от него не ждут. Опасения россиян связаны со сложностями при трудоустройстве по достижении определенного возраста. Эксперты полагают, что реформа спровоцирует рост безработицы.Параметры реформы на заседании кабмина озвучил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, реформа будет проводиться в два этапа, начиная с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет увеличен к 2028 году до 65 лет, для женщин — до 63 лет к 2034 году.Д. Медведев добавил также, что для граждан со стажем 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин) предусмотрен вариант досрочного выхода на пенсию — на два года раньше.В Госдуме ожидают, что законопроект о повышении пенсионного возраста в России будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента со дня на день. Такое предположение высказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.По его мнению, правительство внесет документ либо вечером 14 июня 2018 года, либо утром 15 июня 2018 года. Депутат добавил, что ко второму чтению законопроект может быть смягчен.Ожидаемо, что граждане планы правительства РФ не поддержали, о чем, в частности, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного холдингом «Ромир».Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.Примечательно, что запуск реформы по времени совпал с началом Чемпионата мира по футболу — 2018. По всей видимости, это сделано для того, чтобы максимально снизить последствия непопулярных мер.Негативное отношение к повышению пенсионного возраста со стороны граждан понятно. Часть россиян опасается просто не дожить до новой планки. Другие задаются вопросом о будущем при трудоустройстве. Как указывают эксперты, плюсы от законопроекта получит по факту только государство.«Выгодоприобретатель в данном случае один — это государство. С одной стороны, наполняется бюджет. С другой, количество налогоплательщиков растет», — считает независимый аналитик Григорий Вахитов.По оценке генерального директора консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, реформа позволит бюджету ежегодно экономить сотни миллиардов рублей.Опасения граждан относительно выживаемости после повышения пенсионного возраста эксперты не разделяют. Вместе с тем аналитики считают вполне обоснованным вопрос о трудоустройстве граждан после принятия законопроекта.«Количество рабочих мест от принятия этого закона никак не изменится. Если человек будет выходить на пенсию позже, это не значит, что у него появится возможность найти работу в 60 лет. Наша экономика не генерирует рабочие места не только для такого возрастного контингента, но и для молодых людей вообще. Стагнирующая экономика на это не способна», — высказал свое мнение Виталий Калугин.«Работодатели покладистыми не будут. Они уже смотрят с подозрением на кандидатов, чей возраст превысил 45 лет. Все, что есть после этого возраста, для них уже нехорошо. Поэтому повышение пенсионного возраста отразится на росте безработицы», — отмечает в свою очередь Г. Вахитов.Эксперты указывают, что последствия для рынка труда будут необратимы даже при изменении параметров законопроекта при подготовке документа ко второму чтению в Госдуме.