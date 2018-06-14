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Эксперты прогнозируют рост безработицы в России после повышения пенсионного возраста

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Увеличение пенсионного возраста в России спровоцирует рост безработицы на рынке труда. Об этом УрБК сказали генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин и независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.



По мнению экспертов, от повышения пенсионного возраста не изменятся ни условия на рынке труда, ни настроения работодателей.



«Количество рабочих мест от принятия этого закона никак не изменится. Если человек будет выходить на пенсию позже, это не значит, что у него появится возможность найти работу в 60 лет. Наша экономика не генерирует рабочие места не только для такого возрастного контингента, но и для молодых людей вообще. Стагнирующая экономика на это не способна», — высказал свое мнение Виталий Калугин.



«Работодатели покладистыми не будут. Они уже смотрят с подозрением на кандидатов, чей возраст превысил 45 лет. Все, что есть после этого возраста, для них уже нехорошо. Поэтому повышение пенсионного возраста отразится на росте безработицы», — отмечает в свою очередь Г. Вахитов.



Напомним, что сегодня, 14 июня 2018 года, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина озвучил параметры увеличения пенсионного возраста в России.



По его словам, реформа будет проводиться в два этапа, начиная с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет увеличен к 2028 году до 65 лет, для женщин — до 63 лет к 2034 году.

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