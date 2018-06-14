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«Свердловскую пригородную компанию» оштрафовали за завышение тарифа на проезд из Екатеринбурга в Нижний Тагил

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Свердловская транспортная прокуратура выявила факт завышения регулируемых государством цен (тарифов) в АО «Свердловская пригородная компания». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки, проведенной по обращению жителя региона, установлено, что 22 февраля 2018 года ему продан проездной документ в пригородный поезд «Ласточка» сообщением «Екатеринбург — Нижний Тагил» без предоставления места стоимостью 270 руб.



Между тем постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области предельные зонные тарифы на перевозки пассажиров по данному маршруту составляют 162 руб. за одну поездку. При проезде в поездах повышенной комфортности, обслуживаемых подвижным составом «Ласточка», с указанием мест дополнительно к предельным зонным тарифам устанавливается предельная плата за предоставление места. В направлении следования Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил она составляет 108 руб.



В нарушение указанных норм АО «Свердловская пригородная компания» применила при продаже билета без места тариф за его предоставление в размере 108 руб. Таким образом, организация допустила завышение регулируемых государством цен.



В результате Свердловским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора АО «Свердловская пригородная компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 216 руб.

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